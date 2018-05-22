Екатеринбург, 22 мая, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал заявление об уходе со своей должности. Фотокопию документа он опубликовал на своей странице в Facebook.

Скриншот страницы Ройзмана в соцсети Facebook Заявление Евгения Ройзмана об отставке

«Не желая принимать участия в процессе рассмотрения изменений в Устав Екатеринбурга, внесённых в связи с отменой прямых выборов главы Екатеринбурга, так как эти поправки противоречат интересам Екатеринбурга и являются прямым обманом жителей города, на основании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заявляю о своей отставке по собственному желанию», — говорится в документе.

Он также просит гордуму принять его отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ройзман заявил о своей отставке на прошедшем сегодня, 22 мая, заседании городской думы. Позднее он пояснил журналистам, что эти его слова не были вызваны эмоциями. Решение окончательное.

Бороться за попадание в новую думу и за пост назначаемого мэра он не собирается.