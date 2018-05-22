Вашингтон, 22 мая, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Ни в одной другой развитой стране не происходит такого количества «школьных» инцидентов с использованием оружия, как в США: за девять лет в американских учебных заведениях стреляли 288 раз, посчитали эксперты телеканала CNN.

Jonathanmallard Выстрел

«С 1 января 2009 года в Соединенных Штатах произошло не менее 288 инцидентов с использованием оружия. Эта цифра объединяет случаи, во в время которых пострадал хотя бы один человек», — говорится в сообщении.

Для сравнения журналисты назвали количество инцидентов в Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии. В первой тройке огонь в школах за весь период открывали не более трех раз, а во второй — вовсе не зафиксированы подобные инциденты.

Таким образом, заключили в CNN, в американских школах инциденты со стрельбой происходят в 57 раз чаще, чем во всех перечисленных странах вместе взятых. Для своего исследования авторы доклада взяли период с 1 января 2009 года по 21 мая 2018 года. В качестве источников были использованы различные данные — из докладов неправительственных организаций и СМИ.

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