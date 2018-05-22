Ростов-на-Дону, 22 мая, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в репетиции парада, который пройдет на мемориальном комплексе «Сардарапат». Об этом 22 мая сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Минобороны РФ

Парад, приуроченный к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения, состоится 28 мая. На 26 мая запланирована генеральная репетиция прохождения строевых колонн со штатным оружием.

В мероприятии примут участие более 100 российских военнослужащих. Им предстоит пройти торжественным маршем в составе строевых колонн, выполнить строевые приемы с оружием и возложить цветы и венки к мемориальному комплексу.

В 1918 году армянскому государству удалось отстоять независимость в битвах с турецкими войсками под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой. Первая Республика Армения, провозглашенная в мае 1918 года, существовала более двух лет. В ноябре 1920 года была образована Армянская ССР.

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