Пермь, 22 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Перми скандал вокруг размещения нестационарных торговых объектов (НТО) получил новое развитие. Теперь с претензией выступила антимонопольная служба. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю, ведомство выявило в действиях Пермской городской думы признаки нарушения антимонопольного законодательства. Изменения, внесенные в правила благоустройства и содержания территории в Перми, которые запрещают размещать НТО на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги, противоречат закону о защите конкуренции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«При утверждении правил благоустройства и содержания территории Пермская городская дума вышла за пределы предоставленных федеральным законодательством полномочий. Она не вправе в этом документе устанавливать подобные запреты. Кроме того, это решение может повлечь за собой ограничение, недопущение или устранение конкуренции», — отметила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Кроме того, УФАС усмотрело признаки нарушения ещё одного закона — об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. Руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин подчеркнул, что действующее федеральное законодательство предписывает муниципалитетам принимать меры, направленные на стимулирование размещения НТО. Между тем принятое Пермской городской думой решение, наоборот, эти условия ограничивает.

Пока антимонопольное ведомство направило в адрес депутатского корпуса предупреждение. Пермской городской думе предложено отменить или изменить спорную норму правил благоустройства и содержания территории в Перми в срок до 8 июня 2018 года. Если предупреждение не будет выполнено в срок — УФАС возбудит антимонопольное дело.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми решение гордумы от 27 марта 2018 года вызвало большой резонанс. Ограничение на размещение киосков привело к протесту со стороны части горожан, глав ТСЖ и предпринимателей. Больше всего от запретительной меры пострадают киоски, реализующие питьевую воду. В Пермском краевом суде в мае началось рассмотрение иска к гордуме с требованием отменить запреты.