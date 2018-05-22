Москва, 22 мая, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Госдуме уверены, что во время чемпионата мира правоохранительные органы достойно ответят на экстремистские выпады футбольных фанатов, в том числе из Великобритании, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Английский фанат

Британские футбольные фанаты намерены «размазать по стенке» болельщиков из России во время чемпионата мира, сообщает Daily Star.

«В преддверии масштабных спортивных мероприятий подобные заявления в околофутбольной среде — не редкость, а тем более накануне чемпионата мира по футболу. Английские болельщики всегда отличались своим особым темпераментом. Со стороны российских правоохранительных органов в период проведения мундиаля будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности», — заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

«Хулиганов будем наказывать, не важно откуда они — из Англии или из России. Госдума приняла все необходимые поправки и дала полиции широкий инструментарий: от штрафов и административного ареста до выдворения на родину», — напомнил депутат.