Ярославль, 22 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В региональном правительстве не смогли пояснить, по какой программе ведется срочный ремонт дороги Зяблицы — Тенино протяженностью около шести километров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ремонт дороги Зяблицы-Тенино

Однако известно, что работы осуществляются за счет бюджета. Между тем ярославские общественники уверены: дорогу ремонтируют для мусоровозов, которые везут мусор из столицы на свалку в «Скоково». После того как работы будут выполнены, у мусоровозов появится возможность, минуя Дзержинский район, по хорошему дорожному полотну добираться до конечной точки маршрута.

Областные чиновники аргументируют столь срочные работы заботой о детях: губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову поступило обращение от жителей восьми населенных пунктов Ивняковского сельского поселения Ярославского района с просьбой о ремонте автомобильной дороги Зяблицы — Тенино. В числе причин ее разрушения люди называли транспортировку отходов тяжелыми мусоровозами на полигон «Скоково». Жители испытывали неудобства не только при пользовании автомобильным транспортом, но и по доставкам газа и вызова скорой помощи, а также беспокоились за безопасность перевозок детей в школу.

Корреспондент ИА REGNUM не смог найти на сайте Госзакупок контракт, по которому выполняется ремонт дороги. В региональном правительстве уточнить эту информацию не смогли. Точно так же там не пояснили, по какой программе ведутся работы, с учетом того, что в БКД на 2018 год дороги Зяблицы — Тенино нет.