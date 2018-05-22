Барнаул, 22 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Дожди, грозы, град и сильный ветер придут на Алтай в ближайшие сутки. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю со ссылкой на синоптиков передало сегодня, 22 мая, штормовое предупреждение в связи с непогодой.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ненастье на Алтае

По данным гидрометеослужбы, серьёзное ухудшение погоды ожидается во второй половине дня 22 мая и в течение суток 23 мая.

«Усиление ветра составит до 17−22 метров в секунду. Не исключены осадки в виде дождя (местами сильные). В предгорьях возможны очень сильные дожди, грозы, град. Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду», — информируют спасатели.

Напомним, погодные условия уже принесли немало бед жителям Алтайского края весной. В конце марта наступило резкое потепление: снег, стаявший на сильно промерзшую за зиму почву, затопил сотни домов и тысячи приусадебных участков. В дальнейшем в регионе произошло похолодание. Практически весь май территорию лихорадит от заморозков, дождей и снега.

Эта ситуация самым негативным образом сказывается на темпах посевной кампании.