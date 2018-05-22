Киев, 22 мая, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Меньше трети украинской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет готовы идти на выборы, по данным соцопроса, проведенного по заказу Агентства США по международному развитию (USAID).

Иван Шилов ИА REGNUM Утопия

Согласно сообщению, 20% опрошенных молодых людей на Украине верят в лучшее будущее, остальные — не верят. В целом на Украине властвуют уныние и апатия, заявил директор евразийских программ USAID Стивен Никс. Он также отметил, что граждане Украины не доверяют здравоохранению и не считают, что могут получить качественное лечение при серьезных заболеваниях.

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Опрос проводился с 15 по 31 марта на всей территории Украины Международным республиканским институтом. Статистическая погрешность — не более 2%.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Новые власти ускорили разорение страны, отчего народ полностью разочаровался в государственных структурах.