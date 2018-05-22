Нью-Йорк, США, 22 мая, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Нью-Йоркскую фондовую биржу возглавит женщина. Как пишет The Wall Street Journal, этот пост займёт Стейси Каннингэм, являющаяся в настоящий момент исполнительным директором.

indrani.net Фондовая биржа Нью-Йорка

Кеннингэм станет 67-м президентом биржи, сменив Томаса Фарли, и первой женщиной на этом посту за 226 лет существования финансовой платформы. К исполнению своих обязанностей она приступит 25 мая.

Добавим, что в Нью-Йоркской фондовой бирже Стейси Каннигэм работает уже почти четверть века — с 1994 года. В 2013 году она стала главой отдела управления продажами, а в 2015 году — исполнительным директором биржи.