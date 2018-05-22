Москва, 22 мая, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В ЛДПР согласны с делением возрастов, предлагаемым главой Минздрава Вероникой Скворцовой, и предлагают свою градацию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

«Мы в ЛДПР считаем, что молодость — это с 30 до 60 и зрелость — с 60 до 90. А уже старший возраст, то, что мы называем старость, не всегда это звучит благозвучно, — это после 90 лет», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Детство, которое сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 30 лет, сообщила Скворцова.