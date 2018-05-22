Москва, 22 мая, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен ростом цен на бензин, а также выразил неудовлетворение объяснением ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

ЦБ в лице первого зампреда Ксении Юдаевой связал рост цен на бензин с ситуацией на мировом рынке, в частности с повышением акцизов.

«Нас держат за дураков, объясняю почему. Во всех странах мира при снижении цен на нефть снижаются цены на бензин, у нас — только растут. Это делают нечестные капиталисты, которых интересует прибыль, прибыль, прибыль! Все остальное их не интересует», — заявил Жириновский.

По его словам, парламентарии фракции готовят «проекты законов, с тем чтобы защитить наших граждан».

Фракция КПРФ заявила о намерении предложить на рассмотрение Госдумы протокольное поручение в связи с ростом цен на бензин.