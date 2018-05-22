Курск, 22 мая, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Главное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, который обвиняется в получении взятки, и его пособников. Как сообщила пресс-служба СКР, фигурантами дела также являются Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова, которые в зависимости от роли обвиняются в даче взятки, пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Отставка

По версии следствия, осенью 2015 года замгубернатора через посредника Андрея Занина и при пособничестве Натальи Кретовой получил от учредителя строительной компании Александра Филимонова взятку в виде гаража стоимостью более 1,2 млн рублей. За это Зубков выдал строительной компании заключение на ввод в эксплуатацию многоэтажного дома на улице Марата.

На время расследования были арестованы дом и автомобиль Василия Зубкова.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении заместителя губернатора — председателя комитета региональной безопасности Василия Зубкова было возбуждено летом 2017 года. По версии следствия, замгубернатора не имел права разрешать ввод в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Зубков частично признал вину, но заявил, что следствие сильно завысило стоимость полученной им недвижимости. Также защита просила избрать в отношении вице-губернатора более мягкую меру пресечения, но его заключили под стражу.

Членство Зубкова в «Единой России» приостановили в июне, а в июле он официально ушел в отставку. Защита Зубкова пыталась добиться смягчения меры пресечения, ссылаясь на плохое состояние здоровья бывшего вице-губернатора и его готовность сотрудничать со следствием, но под домашний арест Василия Зубкова не отпустили.

В ноябре появилась информация, что дома у председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Курска Александра Булгакова прошел обыск, связанный с расследованием по делу Зубкова. Позже он эту информацию подтвердил, пояснив, что строительство дома на улице Марата начиналось до его вступления в должность в мэрии, поэтому обыск был, скорее, формальностью. Однако менее чем через месяц — 4 декабря — Булгаков ушел на пенсию.