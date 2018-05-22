Барнаул, 22 мая, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Сезон ремонтных работ на трубопроводах в Барнауле ознаменован несколькими коммунальными авариями с провалом грунта. Одна из наиболее серьёзных произошла сегодня утром, 22 мая, на пересечении улиц Сизова и Калинина. По данным телеканала «Катунь-24», из-за прорыва трубопровода с горячей водой в районе Жилплощадки образовалась огромная яма, а кипяток потёк по проезжей части.

Barneos22 Река кипятка на площали в Барануле

В результате ЧП 16-летнего подростка с ожогами нижних конечностей госпитализировали в краевой центр термических поражений. Другая пострадавшая — женщина 62 лет (ожог стоп и голени) с места происшествия ушла домой самостоятельно и уже там вызвала скорую.

«Я такого ужаса еще не видела. Река кипятка во все стороны — машины видно только на вытянутой руке, такой густой пар был! Перейти на другую сторону можно было только обходя ближе к Ленина», — написала в соцсетях одна из жительниц Барнаула.

СУ СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Тем временем ране власти Барнаула неоднократно говорили, что учитывая высокий износ коммуникаций и их расположение, провалы грунта при опрессовках в Барнауле неизбежны.