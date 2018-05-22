Луганск, 22 мая, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ пытаются запугать наблюдателей ОБСЕ, открывая огонь в непосредственной близости от представителей миссии. Об этом заявил 22 мая журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь. ОБСЕ

По его словам, практика запугивания представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ украинскими силовиками набирает обороты. Преступные приказы направлены на утаивание от наблюдателей запрещенного вооружения и других нарушений Киевом Минских договоренностей.

Так, 21 мая в подконтрольной Киеву Кряковке в ста метрах от наблюдателей велся огонь из стрелкового оружия. Патруль миссии покинул район инцидента и вернулся на свою базу в Северодонецке.

«Данный случай в очередной раз подтверждает двуликость Украины», — подчеркнул Марочко.

Командование ВСУ заявляет об отсутствии препятствий работе миссии, одновременно с этим отдавая приказы о запугивании и угрозах по отношению к международным наблюдателям, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 20 мая рядом с патрулями СММ ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории ЛНР произошел взрыв. Десять наблюдателей, передвигавшихся на четырёх бронированных автомобилях, сразу же покинули место ЧП и вернулись на свои базы, никто из них не пострадал.

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