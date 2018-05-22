Москва, 22 мая, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Во время августовского путча 1991 года председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда Владимир Путин встал на сторону бывшего тогда президентом РСФСР Бориса Ельцина. Об этом глава российского государства сообщил в фильме «Дело Собчака» о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

David Broad Августовский путч. Белый дом. Москва. 1991

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее», — сказал Путин.

При этом он отметил, что мог выбрать и другую сторону, так как во время «попытки переворота» силовые структуры были «на стороне тех, кто это осуществлял». Во время августовских событий Путин заявил Собчаку, что свой выбор он уже сделал и не будет «метаться туда-сюда».

Напомним, во время августовского путча созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) попытался не допустить переход к Союзу Суверенных Государств, который фактически упразднял СССР. В отечественной историографии события августа 1991 года получили противоречивые оценки.

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