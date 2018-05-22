Благовещенск, 22 мая, 2018, 09:02 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке огнем охвачены территории трех государственных природных заповедников на общей площади около 700 гектаров, сообщает 22 мая ФБУ «Авиалесоохрана».

skeeze Лесные пожары

Лесные пожары зафиксированы на территории заповедников «Норский» в Амурской области (830 га), «Бастак» в ЕАО (53 га) и «Сихотэ-Алинский» в Приморском крае (9 га). Всего в России зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади 23 648 га, из них 12 на землях лесного фонда Амурской области, столько же в Забайкальском крае, 10 — в Хабаровском крае. В тушении задействованы около 2,5 тыс. человек и более 550 единиц техники, а также 33 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии во время тушения лесного пожара погибли двое сотрудников лесхоза. В условиях сильного задымления, стремительного прохождения огнем значительных лесостепных участков они попали в смертельную огненную ловушку.

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