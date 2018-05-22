Чита, 22 мая, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае сегодня, 22 мая, принято решение о воссоздании государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Джилинский». Его площадь на землях лесного фонда Ингодинского лесничества (Улётовский район) определена в 111 тысяч гектаров, сообщается на сайте регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Улётовский район Забайкальского края

Заказник «Джилинский» создается на месте существовавшего ранее в 90-х годах прошлого столетия одноименного заказника. Его открытие планировалось еще в конце 2017 года, но было перенесено в связи с необходимостью урегулирования вопросов с Россельхозом по поводу участков хозяйственного назначения, попадающих на территорию открываемого заказника.

По словам министра природных ресурсов Александра Волкова, на территории заказника будет запрещена деятельность, которая противоречит целям его создания.

«С экологической точки зрения, в заказнике будут сохраняться кедровики, имеющие орехово-промысловое значение, что в целом имеет большое значение для сохранения уникального генофонда сосны сибирской. Кроме того, территория заказника играет важную водоохранную и водорегулирующую роль, которые способствуют сохранению лесных и пресноводных экосистем и связанных с ними охотничье-промысловых и редких видов животных и растений», — подчеркнул чиновник.

Известно, что на территории Ингодинского лесничества обитают 87 редких видов животных и растений, из них 12 видов находятся под угрозой полного исчезновения (тарбаган, степной орёл, балобан, дрофа, дубровник). Из охраняемых растений особую ценность представляют сообщества голубой формы ели сибирской, редко встречающейся на территории Забайкальского края.

Кстати, лесные сообщества заказника «Джилинский» представляют собой один из немногих лесных массивов в бассейне р. Ингоды, сравнительно мало пострадавших из-за катастрофических пожаров последних лет. Большая часть площади занята старовозрастными хвойными лесами в зоне контакта сообществ светлохвойной и темнохвойной тайги, причём последняя имеет в пределах Восточного Забайкалья ограниченное распространение, и поэтому данные леса в наибольшей степени уязвимы к различного рода природным и антропогенным воздействиям.

Учитывая это «Джилинский» станет единственным региональным заказником, в котором будут сохраняться кедровники, играющие большую роль в деле сохранения уникального генофонда сосны сибирской.

«Заказник нужен, чтобы сохранить лес, в том числе кедровник, от вырубки. На участок, где будет создана охраняемая территория, претендовала компания «Джи Ар Лесная промышленность», которая строит лесоперерабатывающий комплекс в Краснокаменске. За год они планировали заготовить на Джиле более 100 тысяч кубометров древесины», — рассказал ИА «Чита.Ру» руководитель Улётовского района Сергей Савин.

Ранее в краевом министерстве природных ресурсов отмечали, чт на части территории заказника (на участке к западу от водораздела между притоками Зун-Джилы — реками Убэр-Жэлыхэн и Мясничиха) разрешается осуществление любительской охоты (учитывая существенное сокращение в настоящее время возможных мест охоты для местных жителей и высокое ее значение для поддержки благосостояния и традиционного образа жизни населения).

В ведомстве полагают, что что соседство заказника «Джилинский» с природным парком «Арей» не только усиливает общий потенциал природоохранных мероприятий, но и создаёт перспективы для развития здесь программ экологического и познавательного туризма.

После создания заказника, а въездах в лес организуют кордоны. В штате учреждения будут работать охотовед и два инспектора. Чтобы попасть в лес, жителям деревень не нужно будет никаких разрешительных документов. Проезд к охотничьим угодьям через заказник разрешат при наличии соответствующей лицензии.