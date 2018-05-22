Киев, 22 мая, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Киеве услышали призывы американского журналиста уничтожить Крымский мост: депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал мост через Керченский пролив вражеской инфраструктурой и объяснил, почему его нужно уничтожить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В эфире телеканала «112 Украина» Мосийчук заявил, что будь он министром обороны, то непременно разрушил бы мост, поскольку идет война и «любая страна, которая находится в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт».

Крымский пост, по мнению парламентария, является вражеской инфраструктурой, поскольку «соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора». Планами на Крымский мост после «освобождения Крыма» Мосийчук не поделился, назвав его только «стратегическим объектом».

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Ранее Следственный комитет завел уголовное дело на автора журнала The Washington Examiner Тима Рогана, который призвал Киев нанести ответный удар по Крымскому мосту. В своей статье американский журналист назвал мост «оскорблением» Украины как нации.

Позднее, комментируя реакцию на свою статью в новом материале, журналист уточнил, что при ударе никто не должен пострадать, а так о написанном он не сожалеет. СКР нашел в статье Рогана «признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации».

А самого Рогана разыграли пранкеры: Вован и Лексус позвонили ему, представившись главой МИД Украины Павлом Климкиным. В разговоре «министр» поблагодарил журналиста и сказал, что самое важное, что ему удалось сделать, — это «задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти».

Журналист согласился с этим: «Если твои действия вызывают негодование в Кремле, то, значит, ты занимаешься правильным делом», — и выразил надежду, что Климкин посетит редакцию издания Washington Examiner во время следующего визита в Вашингтон.

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В доверительной беседе с «министром» публицист также выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и США. И журналист согласился с «министром», что у Киева есть «моральное право взорвать этот мост». О том, что ему звонил сам Климкин, Роган написал сразу же в своем Twitter.

Затем в своей новой колонке под названием «Меня разыграла российская разведка» Роган объяснился с читателями, уточнив, что по стандартам Кремля пранкеры Вован и Лексус — журналисты, а в реальности — разведчики. И вообще, «нужно быть осторожным с машиной российской разведки» — это ключевая мысль, которую вынес из ситуации журналист.

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Тем временем Крымский мост продолжает ставить рекорды: за сутки 21 мая по нему проехало более 23 тыс. автомобилей. Движение машин по Крымскому мосту запустили 16 мая. За день до этого состоялась церемония открытия объекта с участием президента Владимира Путина.