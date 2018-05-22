Лос-Анджелес, США, 22 мая, 2018, 08:50 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер фильма «Город лжи» (City of lies), в котором полицейский Рассел Пул (Джонни Депп) расследует убийство рэпера The Notorious B.I.G (Бигги Смоллз), произошедшего вскоре после убийства другой рэп-иконы — Тупака Шакура, видео было выложено 21 мая на YouTube-канале кинокомпании Global Road Entertainment.

Цитата из трейлера фильма «Город лжи» Джонни Депп

Фильм, в основу которого легла реальная история, появится в кинотеатрах США 21 мая 2018 года. Согласно заявлениям создателей ленты, она позволит зрителям по-новому взглянуть на историю громкого убийства.

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Напомним, в фильме также снялся Форест Уитакер («Мыслить как преступник», сериалы «Сумеречная зона», «Скорая помощь»). Он исполнил роль журналиста Джека Джексона.