Сеул, 22 мая, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Пока президент США Дональд Трамп возлагает ответственность за возможный срыв запланированного на 12 июня саммита с Ким Чен Ыном на самого северокорейского лидера, в Южной Корее, чей президент Мун Чжэ Ин прибудет в США 22 мая, виновным считают отнюдь не главу КНДР, а советника по национальной безопасности США Джона Болтона, пишет Анна Фифилд в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

В частности, об этом заявил бывший министр по делам объединения Чон Дон Ён, по словам которого на пути к саммиту существуют определенные «мины», одна их которых — Джон Болтон — «только что взорвалась». С ним согласен один из законодателей правящей в Республике Корея Демократической партии Ву Санг Хо, который назвал упоминание Болтоном «ливийского решения» «красным светом в переговорах КНДР и США».

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Высокопоставленные официальные лица администрации Мун Чжэ Ина хорошо знакомы с Болтоном. Многие из них служили в администрации прошлого президента Южной Кореи Но Му Хёна. Тогда нынешний советник Трампа входил в администрацию Джорджа Буша — младшего и выступал за вторжение в Ирак и смену режима в КНДР.

«Я думаю, многие из тех, кто был в администрации Но Му Хёна, обеспокоены Болтоном, поскольку тогда он был таким неоконсерватором, и, кажется, ничего не изменилось», — отметил профессор политологии Государственного университета в Сеуле Ли Ге Ын.

«Люди опасаются, что он будет вмешиваться и сорвет процесс», — добавил он.

Напомним, уже названный историческим саммит лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа должен состояться 12 июня в Сингапуре. Ему должна была предшествовать встреча представителей двух Корей в приграничном пункте Пханмунчжом, где стороны, как ожидалось, должны были обсудить меры по реализации договорённостей, достигнутых на недавней встрече Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Пхеньян отказался от этих переговоров на высоком уровне с Южной Кореей, составлявшись на неприемлемость проведения военных учений Вашингтона и Сеула Max Thunder. В КНДР их расценивает как «репетицию вторжения в КНДР и провокацию на фоне потепления межкорейских отношений». В Пхеньяне также указали на возможность срыва в связи с ними и переговоров с Трампом.

Более того, как стало известно 22 мая, сам Трамп готов отказаться от саммита. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент Майкл Пенс.

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