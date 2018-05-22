Москва, 22 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Основные факторы повышения внутрироссийских цен на автомобильное топливо — рост международных цен на бензин и рост акцизов. Об этом заявила 21 мая первый зампредседателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

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По словам представителя руководства регулятора, «в этом году выросли международные цены, выросли акцизы — это два фактора, которые внесли вклад» в подорожание бензина на заправочных станциях в России.

По словам Юдаевой, на фоне удешевления нефти цены на моторное топливо росли медленнее, чем другие цены, и их вклад в инфляцию был меньшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая экспертами был отмечен максимальный с начала 2018 года рост цен на бензин на автозаправочных станциях Москвы. По сведениям Росстата, за неделю с 7 по 13 мая в России средняя розничная цена на бензин превысила отметку 41 рубль за литр.

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