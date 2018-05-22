Москва, 22 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин планирует пойти на выборы мэра столицы в сентябре 2018 года самостоятельно, а не от партии «Единая Россия». Отмечается, что личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве, пишут «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Напомним, Собянин идёт на выборы во второй раз. В 2013 году он тоже шел на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем, поэтому и в этот раз принято такое решение. «Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — цитирует издание источник близкий к мэрии.

При этом «Единая Россия» будет помогать Собянину на выборах, используя в качестве «серьезного организационного ресурса муниципальный фильтр». Руководитель исполкома московского отделения «ЕР» Олег Смолкин отметил, что «помощь мэру связана в первую очередь с прохождением муниципального фильтра, дальше будет зависеть от самой кампании».

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Как сообщало ИА REGNUM, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы на специально созданных для этого избирательных участках за пределами города. Центральная избирательная комиссия РФ одобрила инициативу Сергея Собянина по возможному созданию таких избирательных участков.

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