Калининград, 22 мая, 2018, 09:36 — ИА Регнум. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Калининграде с 16 по 28 июня, корреспондент ИА REGNUM пообщался с первым в России экскурсоводом в инвалидной коляске Светланой Нигматуллиной из Калининградской области. Директор Центра развития социальных и образовательных проектов «Аура» рассказала о том, как власти уделяют внимание туристам с ограниченными возможностями.

Facebook.com/svetlana.nigmatullina.90 Светлана Нигматуллина, Калининград

ИА REGNUM : В ближайшие годы Калининград ждут масштабные инфраструктурные преобразования (это уже видно по подготовке к ЧМ-2018). Насколько, по вашему мнению, градостроительные перемены сказываются на развитии доступного туризма в Калининградской области?

Всё познаётся в сравнении. Поскольку мы географически находимся в европейской части, то приходится сравнивать с городами Евросоюза. И с точки зрения доступного туризма мы отстаём. Лишь малый пример. Почему в Испании на улице очень много пенсионеров? Потому что там всюду — нулевые бордюры. И старички со старушками ногами шаркают по улицам с утра до вечера, поверхности-то — ровные.

ИА REGNUM : А у нас?

Ну бордюров-нулёвок при переходе дорог у нас почти нет в принципе, хотя в этом направлении — и я этому очень рада — много делается. В центре Калининграда появились бордюры в 5 см высотой. Без самостоятельной помощи я могу на них заехать, потому что моя коляска более проходимая. Но человеку в коляске другой модификации уже будет сложно.

ИА REGNUM : Ну вот смотрите — на ловца и зверь бежит: правительство РФ выделило 300 млн рублей за реконструкцию ведущей пешеходной магистрали в центре Калининграда — улицы Профессора Баранова. Какие рекомендации дадите благоустроителям?

Все рекомендации для людей с ограниченными возможностями прописаны. Главное — их соблюдать, и не только на бумаге. Безусловно, на столь протяжённой пешеходной улице должны быть установлены звуковые сигналы светофоров, направляющие людей с нарушением зрения, нулевые бордюры на перекрёстках и широкие тротуары с ровной поверхностью. Но одной улицей проблему не решишь. У нас, к сожалению, нет работающей системы доступной среды. Всё какими-то кусками делается.

ИА REGNUM : А поконкретней.

Ну вот смотрите — что толку находиться на этой улице, если там не будет магазинов с доступным входом, кафе или ресторана, адаптированного для людей с инвалидностью? Элементарно — не будет туалета для инвалидов. А на самом деле проблема намного шире. Взять наше прекрасное побережье Балтийского моря. Я бы хотела, например, в пятницу уехать на море, в тот же Зеленоградск, снять там номер в отеле и пожить до воскресенья. Позагорать на пляже, посидеть в ресторане. Но все мои планы — лишь мечты. Отелей нет, транспорта нет, кафе — ограниченное количество.

ИА REGNUM : Ну почему же? Надзорные ведомства несколько лет назад отчитывались, что отели на побережье приспособлены для инвалидов…

Неужели?! Я не знаю ни одной гостиницы на калининградском побережье Балтики, которая была бы абсолютно доступной. Поймите, построить пандус на входе и расширить дверные проёмы в номере — это не показатель доступности. В «Букинге», например, такие отели указаны как доступные для инвалидов. Но это не соответствует действительности. Если заходишь внутрь такого номера, то видишь душевую кабину, которая построена для здоровых людей. Человек на коляске, без сопровождения, не сможет помыться, какие бы сильные руки у него ни были. Он не сможет нормально припарковаться к унитазу, чтобы пересесть. Это мелочи, но для инвалида они важны.

ИА REGNUM : А вы доводите эти «мелочи» до министерства культуры и туризма Калининградской области?

У меня таких полномочий нет. Но наверняка власти каким-то образом привлекают общества инвалидов. Я, например, точно знаю, что так было при возведении концертного зала «Янтарь холл» в Светлогорске.

ИА REGNUM : Ну хоть что-то есть…

Не спешите радоваться. Если организация инвалидов и давала рекомендации по «Янтарь холлу», то, на мой взгляд, она слукавила.

ИА REGNUM : Что там не так?

Прежде всего, пандус — если его так можно именовать. По такому крутому подъёму здоровому-то человеку не подняться, если он пересядет на коляску. Когда же идёт дождь или снег, он становится скользким, и шансов самостоятельно подняться никаких. Далее — вам надо раздеться в гардеробе, после чего — раздетой — вновь спуститься по пандусу вниз, чтобы зайти с улицы на нулевой этаж, где собственно сцена. А если холодно? Нас паркуют перед первым рядом прямо у сцены, где справа и слева по двери, из которых постоянно сквозит. Я уже не говорю о туалете, где зеркало прикручено на уровне лица стоящего здорового человека. И на унитаз не каждому удаётся пересесть самостоятельно. Поэтому если у меня есть возможность избежать присутствия в «Янтарь холле», я это делаю. Лично мне некомфортно.

ИА REGNUM : Вас впору приглашать на градостроительные форумы, чтобы вы давали советы…

Когда в ежедневном режиме сталкиваешься с обратной стороной доступной среды и услуг, то, к сожалению, понимаешь, что подобная «доступность» часто делается для галочки. Вот лишь два примера такого уже более глобального плана.

Объявлено, что у нас создано целых пять пляжей для инвалидов. Но ни на одном нет всего набора условий (душевых, туалета, дорожки к морю и в море), а также инфраструктуры вокруг. Предлагаю, вы сделайте ОДИН (прошу в тексте подчеркнуть) пляж, но со всеми удобствами и инфраструктурой для туристов с инвалидностью. Зачем пять?! И вокруг ничего!

Такая же история с немецкими фортами. Создайте в одном комфортные условия для инвалидов — с туалетом, с широкими просмотровыми площадками, с кафе. Не надо стремиться все форты оборудовать элементами доступности для галочки. Форты, как и балтийский пляж, — одинаковые по сути. Достаточно одной таблэтки, как говорил герой кинокомедии.

Ещё одна кричащая проблема — автотранспорт. У нас нет большого универсального автобуса для туристических поездок. Пару месяцев назад у меня была заявка из Воронежа. Звонили из турфирмы, говорят, обратилась организация — 60 инвалидов, есть спонсор. Но я вынуждена была отказать. На чём мне людей возить по области? А где размещать? В «Ибисе» только три номера адаптировано, в «Кайзерхофе» — два…

ИА REGNUM : Да уж, грустные перспективы нарисовали.

Понимаете, всё делается в ручном режиме. Взять последнюю историю. На берегу Калининградского залива есть яхт-клуб «Янтарный парус», где яхтсмены готовы обучать детей-инвалидов навыкам яхтенного спорта. Для этого надо сделать три вещи.

ИА REGNUM : Какие?

Построить два пандуса, туалет и заасфальтировать небольшой участок дороги, чтобы у детей головы не бились, пока они добираются до «Паруса». Когда были выборы Цуканова (предыдущий губернатор Калининградской области Николай Цуканов. — ИА REGNUM ), полдороги там сделали, а вот вторая половина — яма на яме. Я не прошу сложных инфраструктурных решений, лифты нам не нужны.

ИА REGNUM : И что власть?

Я общалась и с руководителями «Единой России», и с региональными вице-премьерами. Подвижек не было. Пока не дошла до губернатора Антона Алиханова. После общения на личном приёме средства на оборудование пандусов и спусков к пирсу должны быть выделены, пообещали завершить работы к середине июня.