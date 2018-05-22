Страсбург, Франция, 22 мая, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу на блокировку мессенджера Telegram, об этом сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«В базе ЕСПЧ появилась карточка дела Telegram Messenger LLP v. Russia», — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Telegram Messenger направил жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, согласно которому на компанию был наложен штраф 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ РФ ключи шифрования.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.

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