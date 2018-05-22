Вашингтон, 22 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына либо не суждено состояться, либо она не даст никаких ощутимых результатов, уверен директор отдела изучения вопросов обороны в Центре национальных интересов Гарри Казианис, сообщает американское издание The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Такое заявление Казианис сделал в интервью редактору издания Джейкобу Хейлбранну. По мнению эксперта, такого исхода встречи саммита лидеров двух государств приходится ожидать из-за слишком больших различий в позициях двух сторон.

«Если собрать все заявления в прессе о том, какие позиции занимают обе стороны, становится очевидно, что администрация Трамп ожидает от Ким Чен Ына еще до саммита своеобразного чертежа того, каким образом будет происходить ядерное разоружение», — подчеркнул Казианис, указав, что это включает в себя сроки, список того, от чего может отказаться Пхеньян.

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В Северной Корее, с другой стороны, когда там говорят о ядерном разоружении, не указывают, что этот отказ произойдет сразу. В КНДР такой отказ считают целью, к которой нужно стремиться. Иными словами, сначала должны произойти, например, подписание мирного договора, а также признание КНДР в качестве государства, Ким Чен Ына — в качестве его лидера. По сути, Вашингтон должен согласиться с существованием Северной Кореи. Более того, в Пхеьяне ожидают определенных гарантий собственной безопасности, будь то от США или Китая. Только тогда они подумают о ядерном разоружении.

«Когда они получат все это, тогда они начнут диалог о том или ином ядерном разоружении. Если учесть, как далеки мы друг от друга, стоит задуматься, зачем Трампу вообще проводить саммит. Если, конечно, он не хочет провести саммит прости ради саммита», — добавил он, отметив, на сегодняшний день все указывает на то, что эта встреча не даст каких-либо ощутимых результатов.

Напомним, заявление американского эксперта сделано на фоне визита в США южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, с которым ранее Трамп провел телефонные переговоры. Лидеры двух стран обменялись мнениями о том, каким образом действовать в ответ на выставление Пхеньяном очередных условий для проведения встречи с Трампом.

Несмотря на то, что в возможности срыва встречи в Белом доме обвиняют прежде всего северокорейского лидера, ряд экспертов говорит о том, что в Южной Корее грядущий провал связывают с именем советника по национальной обороне США Джона Болтона. Он, в частности, указывал на возможность ядерного разоружения КНДР по «ливийской модели».