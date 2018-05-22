Иркутск, 22 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Общественники Иркутска сегодня вечером, 22 мая, выйдут на санкционированный митинг в защиту Байкала. Как пояснила руководитель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская, участники акции выступят против сокращения водоохранной зоны и Центральной экологической зоны Байкала.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

Напомним, 26 марта 2018 года под шум кемеровской трагедии и вопреки здравому смыслу, который вкладывают экологи и учёные в вопросы защиты Байкала, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал изменения в распоряжение о сокращении границ водоохранной зоны озера Байкал. Прикрывшись научными изысканиями, проведёнными специалистами института географии им. Сочавы РАН, которые 70 лет изучают Прибайкалье, разработчики проекта исключили из водоохранной зоны самые лакомые для турбизнеса территории, на которых, кстати, уже возведены или достраиваются гостиницы и туристические базы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

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Между тем, отклонить скандальный правительственный законопроект предлагали не только некоторые депутаты Госдумы РФ, но и прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков. Последний прямо заявлял: единственным мотивом этого шага «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность».

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Протесты общественности и многотысячные петиции пока не помогли, «пожиратели Байкала» активизировали свою деятельность на самых заповедных территориях Байкала в Иркутской области и Бурятии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Берег Байкала в Бурятии

В частности, на острове Ольхон в районе посёлка Хужир, помимо десятков незаконных построек на берегу Байкала намерены открыть общественный пляж.

«Мыс Бурхан (Скала-Шаманка) является сакральным местом и почитается жителями Байкальского региона, а также многочисленными туристами со всего мира, посещающими его, как культовое и священное. Обустройство здесь общественного пляжа оскорбляет чувства этих людей», — говорится в обращении общественника Андрея Ершова к природоохранному прокурору Сергею Зенкову.

Софья Бунтовская ИА REGNUM Китайская гостиница в Листвянке

Также известно, что для строительства дороги в сердце Байкала, которую у Владимира Путина в ходе «прямой линии» попросили некие жители Ольхона, собираются построить асфальтобетонный завод.

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В бурятском курортном посёлке Горячинск набирает обороты скандал с вырубкой вековых кедров в 160 метрах от байкальского берега. Местные жители говорят, что данный участок расчистили не энергетики, как об этом заявляет новый глава посёлка, а те, кто намеревается открыть новые туристические базы: очередные 58 домов, которые строят там китайцы уже готовы к сдаче.

Цитата из видео tvatv.ru Бурятия, пос. Горячинск. Вырубка вековых кедров в водоохранной зоне Байкала

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«Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны озера Байкал. На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов производства и потребления. Стали возможны и рубки леса. «Жители» на участках под индивидуальное жилищное строительство возводят гостиницы.

У большей части населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал. В 2016 году учёные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале. Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы. Остановить экологическую катастрофу России — прямая обязанность Правительства Российской Федерации», — говорится в воззвании организаторов сегодняшнего митинга.