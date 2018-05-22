Казань, 22 мая, 2018, 07:55 — ИА Регнум. В деле о банкротстве казанского банка «Спурт», который лишился лицензии в том числе и за участие в софинансировании аффилированного с председателем правления Евгенией Даутовой химического проекта, появились новые фигуранты. Конкурсный управляющий через суд пытается отменить договоры о предоставлении отступного, в результате которых были «проданы» права требования по двум десяткам договоров займа «дочки» «Казанского завода синтетического каучука» — АО «КЗСК-Силикон». В деле фигурирует также компания, где Евгения Даутова является единоличным владельцем, а сумма по отменяемым договорам превышает 552,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Напомним, банк «Спурт» лишился лицензии 21 июля 2017 года, а в конце сентября по иску ЦБ РФ он был признан банкротом. По мнению экспертов, среди причин банкротства казанского банка — участие в софинансировании «дочернего» проекта АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК), в котором более 30% принадлежит Евгении Даутовой. В 2010 году для строительства промышленных мощностей для производства метилхлорсиланов на базе завода было создано АО «КЗСК-Силикон». Под проект, где свыше 48% — доля правительства РФ, было взято около 8 млрд рублей кредитов, в том числе и у Внешэкономбанка (ВЭБ). Участвовал в софинансировании и «Спурт». Проект в процессе строительства подорожал, новых кредитов инициаторам не дали, и стройка остановилась. Один из подрядчиков обратился с иском о банкротстве «КЗСК-Силикон», и на сегодня оно находится на этапе конкурсного производства. КЗСК хоть и вошло в реестр стратегических предприятий России и в его спасении планируют принять участие «Ростех» и Минпромторг, но также с конца марта и до 29 августа 2018 года пробудет под наблюдением — первом этапе процедуры банкротства.

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Поручителем по кредитам амбициозной стройки выступала и другая компания, полностью принадлежащая Евгении Даутовой, — ООО «Газ-маркет», у которого ВЭБ по отдельному иску выиграл пакет акций АО «КЗСК». Этому же ООО в банке «Спурт» принадлежит 19,84% доли. Ещё 10,16% оформлено на Евгению Даутову.

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Сейчас конкурсный управляющий банка «Спурт» пытается обжаловать и признать недействительными два соглашения о предоставлении отступного путём передачи прав требования кредитору по нескольким десяткам кредитов. Так, 30 марта 2017 года банк заключил такое соглашение с компанией председателя правления — ООО «Газ-маркет». Этим документом банк передавал ООО права требования к АО «КЗСК-Силикон» по 12 договорам займа «в счёт исполнения обязательств ООО «Газ-транзит» по кредитным договорам». Кредиты ООО «Газ-маркет» получало в банке в период с 2013 по 27 декабря 2016 года. Помимо этого, отступной был оформлен в счёт обязательств по кредитам некоего ООО «Индория», получившего девять кредитов с 2013 по 2016 год, и ООО «Айрус» по кредитному договору от 26 августа 2014 года. Общая сумма обязательств — 318 299 543,72 рубля.

По базе юридических лиц в Казани зарегистрировано лишь одно ООО «Индория». Оно создано в 2003 году, единственный участник и гендиректор — Марат Мардаханов, основной вид деятельности компании — вложение в ценные бумаги.

С названием «Айрус» в Казани зарегистрировано несколько ООО, но только два из них являются действующими. Одно, зарегистрированное в 2002 году, также осуществляет вложения в ценные бумаги. Оно создано физлицом — Дианой Чураевой.

Помимо этого, конкурсный управляющий потребовал признания недействительным договора о предоставлении отступного путём передачи прав требования кредитору от 30 марта 2017 года. Договор был заключён банком и руководством всё той же «Индории» и касался передачи банку векселя ОАО «КЗСК» в счёт исполнения обязательств ООО «Мостострой-12» по кредитному договору от 23 мая 2016 года, АО «Орион» по кредитному договору от 26 сентября 2016 года, ООО «Айрус» по кредитам от 2013−2016 годов. Общая сумма обязательств по этому соглашению — 234 560 700,05 рубля.

Требования пока не рассмотрены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Спурт», созданный в декабре 1992 года, изначально специализировался на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Его крупнейшим акционером в 1998 году стало ЗАО «Татгазинвест», чуть позднее в число акционеров вошло и ОАО «Нижнекамскнефтехим», а с мая 2007 года 28,25% доли в банке принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.