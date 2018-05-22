Оренбург, 22 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбурге остро стоит вопрос с образовавшимися долгами садовых товариществ перед ресурсоснабжающей организацией. На 21 мая общая сумма задолженности дачников Оренбурга и Оренбургского района перед поставщиком электроэнергии «ЭнергосбыТ Плюс» составляет 37 млн 248 тысяч рублей. Из них 15 млн 886 тыс. накопили садовые некоммерческие товарищества, находящиеся на территории Оренбургского района, и 21 млн 362 тыс. товарищества, расположенные в черте Оренбурга, сообщила корреспонденту ИА REGNUM специалист Регионального центра стратегических коммуникаций в Оренбурге Мария Калинкина.

Константин Сомов. Дорога на даче. 1896

Энергетики заявили, что будут использовать все законные меры по взысканию долгов садоводческих товариществ. Напомним, что 15 мая двум дачным обществам, «Сокол» и «Степное», накопившим долг в общей сложности 1,7 млн рублей, отключили электричество. Возмущённые дачники вышли на стихийную акцию протеста. Они перекрыли участок трассы Уфа — Оренбург. 18 мая в конфликтную ситуацию вмешался губернатор Юрий Берг. Председатель правления Оренбургского городского некоммерческого Союза садоводов Галина Дроздова по итогам разговора с главой региона подчеркнула, что встреча прошла продуктивно. По ее словам, Юрий Берг настоятельно рекомендовал энергетикам работать с конкретными должниками садовых обществ, чтобы не страдали те садоводы, которые исправно платят за потреблённые ресурсы.

Добавим, что при отключении энергоподачи в дачный массив «Сокол» без света остался и 21 человек, который имеет прямые расчёты с поставщиком. Выяснилось, что в товариществе нет технической возможности оставить энергоснабжение этим абонентам, поскольку нет индивидуальных выделенных линий электропередачи. В итоге пришлось включать свет для всего садового общества и решать технический вопрос. Тем не менее энергетики подчеркнули, что имеют договорные отношения с юридическим лицом, следовательно, работают с ним, а оно в свою очередь обязано контролировать ситуацию внутри общества, в том числе финансовую. И энергетики, и садоводы в день встречи с губернатором подчеркнули, что не заинтересованы в нагнетании социальной напряжённости. В ресурсоснабжающей организации считают, что к ограничению электроподачи за долги привело бездействие правления СНТ «Сокол» и «Степное».

Сегодня, 22 мая, Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявил публично о новой угрозе отключения.

«На 28 мая за долг в размере 5,1 млн рублей поставлено на ограничение одно из садовых обществ — «Газовик», оно было уведомлено об ограничении в установленном законодательством порядке. У товарищества есть неделя, чтобы погасить задолженность. Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» использует все законные меры по возврату долгов», — сказал директор Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило.

В апреле компания неоднократно предупреждала садоводов о необходимости вовремя оплачивать счета за энергоресурсы. Также направляла письма с уведомлениями о долгах в адрес прокуратуры, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Следующим шагом станут заявления в полицию с просьбой проверить деятельность садоводческих обществ на предмет целевого использования средств.

Стоит отметить, что дачники являются такими же потребителями электричества, как и жители многоквартирных домов, и имеют обязательства по оплате. Среди дачников также есть добросовестные и недобросовестные плательщики. При огромных долгах возникает подозрение и в финансовой нечистоплотности руководства садовых товариществ. Выхода может быть два: жёсткий финансовый контроль за расчётами с энергетиками и переход на прямые расчёты. В первом случае сами дачники заинтересованы в отслеживании реального положения в обществе, членами которого являются. При втором варианте необходимо наличие технической возможности индивидуального присоединения в электросетям. И эта тема уже в компетенции энергетиков.