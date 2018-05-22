Прага, 22 мая, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Чехия упростит трудоустройство для украинских мигрантов, заявила министр труда Чехии ЯрославаНемцова, сообщает 22 мая «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

По ее словам, в Чехии катастрофический недостаток трудовых ресурсов, поэтому страна решила привлекать украинских трудовых мигрантов как наиболее культурно и традиционно близких к Чехии. Новые меры повысят ежегодную квоту для украинских рабочих до 19,6 тыс. человек.

На данный момент в Чехии работают порядка 70 тыс. украинских граждан. При этом в Чехии около 250 тыс. свободных вакансий, в основном это медсестры, рабочие соцсферы и строители.

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Напомним, украинские трудовые мигранты принесли Украине 8,5% ВВП в 2017 году. Ключевые направления для украинских рабочих — Польша, Россия, Чехия, страны ЕС.