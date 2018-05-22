Екатеринбург, 22 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге администрация города определит порядок перекрытия улиц при проведении военного парада 9 мая. Об этом со ссылкой на источники в мэрии сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-34 Парад победы. 2015

Сделано это будет для того, чтобы не повторилась ситуация 2018 года, когда 9 мая помимо улиц, по которым шла техника, были перекрыты улицы, с которых обычно горожане наблюдали движение военной техники во время парада Победы.

По словам источника, в постановлении будут детально прописаны все улицы, которые можно перекрыть, вплоть до географических меток, чтобы у различных субъектов не возник «эксцесс исполнителя» и они не перекрывали улицы «по своим представлениям», сообщает издание Znak.

По данным издания «Новый день», и в следующем году посмотреть парад Победы в Екатеринбурге будет непросто, так как часть «удобных» улиц перекроют, как и в текущем году. Но мэрия намерена уведомить горожан о порядке закрытия зоны в районе проведения праздничных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения парада Победы в Екатеринбурге сотрудники полиции оцепили улицы, с которых обычно горожане, а многие приходят с детьми, наблюдают прохождение военной техники. К проспекту Ленина (по которому проходит парад) невозможно было подойти со стороны улиц 8 Марта, Воеводина, Пушкина, Толмачёва. Полностью была оцеплена площадь Труда. В итоге многие горожане остались недовольны, так как не смогли посмотреть парад. Ограждения были убраны только после того, как по проспекту Ленина начал движение Бессмертный полк.

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Отметим, что в предыдущие годы ограждения устанавливались непосредственно вдоль проспекта Ленина от улицы Карла Либкнехта до Московской. Таким образом горожане с детьми могли вблизи наблюдать прохождение военной техники во время парада Победы.

Добавим, граждане отмечают, что с каждым годом количество мест, с которых можно смотреть на парад, уменьшается. Для кого проводят парад, недоумевают жители и гости Екатеринбурга. «Видимо, не для людей», — констатируют граждане.

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Примечательно, что после парада 2018 года разразился скандал. При этом в мэрии журналистам заявили о действиях полиции. А стражи порядка кивнули на мэрию, которая и установила порядок перекрытия улиц.