Пномпень, 22 мая, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В камбоджийский порт Кампонгсаом с неофициальным визитом прибыл отряд из трех кораблей Тихоокеанского флота, сообщил журналистам официальный представитель флота Николай Воскресенский.

Mil.ru Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц»

В состав отряда вошли большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга». В рамках визита предусмотрены посещения ряда официальных лиц — гендиректора порта, губернатора провинции и мэра города Сиануквиль.

Также ожидается визит командира военно-морской базы Реам и чрезвычайного и полномочного посла России в Королевстве Камбоджа Дмитрия Цветкова. Кроме того, корабли отряда смогу посетить военнослужащие Камбоджи и местные жители.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 26 мая. Отряд находится в дальнем океанском походе с 7 мая.