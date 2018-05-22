Самара, 22 мая, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Производство автомобилей LADA Priora будет остановлено с июля 2018 года, текущие версии моделей Kalina и Granta также более не будут производиться, об этом 22 мая сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководство дилерских компаний.

Sergey Rodovnichenko Лада Приора

Издание пишет, что письмо с соответствующей информацией автопроизводитель разослал дилерам, Priora не значится уже в производственном плане на июль 2018 года. Новые Kalina и Granta будут выпускаться уже с фирменным x-образным дизайном.

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Напомним, ранее шпионы выложили в сеть фотографии обновлённого хетчбэка LADA Granta, автомобиль был частично покрыт камуфляжем, но снимки давали возможность оценить некоторые изменения в его внешности.