Магнитогорск, Челябинская область, 22 мая, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области проверяют один из родильных домов. У одной из жительниц города после выписки из него скончался ребёнок, сообщают местные СМИ.

Скорбь

Ребёнок умер утром 16 мая. Ему было всего несколько дней. Родился он 7 мая. После родов мать ребёнка обратила внимание медиков на слизь в пупке мальчика, пишет издание «Верстов.Инфо». На что медики посоветовали лучше его мыть.

Так женщину с ребёнком и выписали с плохим пупком. А затем младенцу стало плохо. Его положили в больницу и поставили диагноз: сепсис, вызванный кишечной инфекцией.

Утром 16 мая ребёнок умер. По мнению экспертов, инфекцию ему занесли в роддоме. Сейчас женщина намерена судиться с медиками. Адвоката она уже подыскала.

По словам женщины, этот случай не единственный. Якобы после смерти её сына умерла девочка, также появившаяся на свет в этом учреждении. При этом отметим, что главный акушер-гинеколог Магнитогорска Татьяна Рядчикова не подтверждает информацию о погибшей девочке. По её словам, умер лишь один ребёнок. Ещё двое с похожими симптомами идут на поправку, приводит её слова сетевое издание MagCity74.

Сейчас роддом не принимает пациенток. Идут поиски источника инфекции. Возможно, её в уреждение занесла одна из рожениц. Впрочем, пока выводы делать рано.

Добавим, власти Челябинской области заявляют о снижении младенческой смертности. По словам чиновников, её уровень снижается из года в год. Тем не менее, как показывают последние события, проблема актуальна до сих пор.