Киев, 22 мая, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Объектом для уничтожения назвал Крымский мост депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».

Kremlin.ru Крымский мост

По его словам, Украина находится в состоянии войны с Россией, поэтому в качестве военной меры может быть предпринята попытка уничтожения инфраструктурного объекта.

«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт», — заявил Мосийчук.

Добавим, на Украине уверены, что Россия якобы незаконно присоединила Крым и является стороной конфликта в Донбассе. На самом деле, Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

При этом против жителей Донбасса, не согласившихся с бандеровской политикой Киева, была развязана война, которая продолжается по сегодняшний день.