Москва, 22 мая, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Власти Болгарии должны извлечь урок из своей ошибки, совершённой в 2014 году, когда страна отказалась от участия в проекте «Южный поток». Об этом заявил 21 мая член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток — 2». Хороший урок для Софии», — написал сенатор в своём Twitter.

Напомним, до 2014 года предполагалось, что труба «Южного потока» пройдет по дну Черного моря от Краснодарского края до побережья Болгарии, а затем пойдет в страны Южной Европы.

Однако София, поддавшись нажиму Вашингтона, отказалась от участия в проекте и теперь предлагает Москве построить «Болгарский поток», по которому газ из РФ напрямую бы поставлялся в Болгарию. На сегодняшний день ответа Москва пока не давала.

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