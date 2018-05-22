Москва, 22 мая, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 21 мая ростом по рублевым парам на фоне общего укрепления американской валюты и незначительного снижения цен на нефть. Курс доллара повышался до 62,72 руб., курс евро — до 73,50 руб. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Ослаблением рубля воспользовались экспортеры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов в конце недели. Пик налоговых платежей приходится на 25 мая.

На американской сессии рубль отыграл дневные потери и вышел в плюс на 1% к закрытию дня. Укреплению национальной валюты способствовали ослабление торговой напряженности между США и Китаем, снижение доходности американских облигаций и курса доллара на Форекс.

Министр финансов США Стивен Мнучин 2 мая заявил, что на данный момент торговая война между Китаем и США остановлена.

Также давление на доллар США вызвало укрепление евро на фоне ослабления беспокойства по поводу политической ситуации в Италии. Партии «Лига Севера» и «Движение пяти звезд» выбрали кандидата в премьер-министры и должны его представить президенту Италии.

К закрытию торгов цена на нефть марки Brent восстановилась до $79,56. Рубль укрепился к доллару до 61,52 руб., к евро — до 72,38 руб.

Сегодня, 22 мая, цена на нефть корректируется после вчерашних ралли на американской сессии. Падение пары доллар/рубль остановилось вблизи нижней границы ценового диапазона 61,42—62,77 руб.

В центре внимания участников рынка остается динамика цен на нефть и доходность американских облигаций. Пока цена находится выше отметки 61,42 руб., она может вернуться к уровню 62,31. Если состоится её выход из диапазона вниз, курс доллара упадет до 60,82 руб.

Напомним, 21 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 65 коп. (-1,06%), до 61,00 руб., курс евро — на 66 коп. (-0,90%), до 72,61 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+14,28%), евро/рубль — 425,4 млн евро (+30,45%).

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