Иркутск, 22 мая, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Автомобиль Daewoo Nexia, оставленный жителем села Грановщина Иркутского района области во дворе собственного дома сгорел не сам по себе, его подожгли намеренно. Поводом для поджога могла стать экстрасенсорная деятельность потерпевшего. Это выяснили сотрудники полиции в процессе расследования. Установить подозреваемого им помогла изъятая запись с камеры видеонаблюдения. Подробности уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога» сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

38.мвд.рф В Иркутской области подожгли машину экстрасенсу

На видеокадрах отчетливо видно, как неустановленный злоумышленник совершает противоправные действия: автомобиль загорелся в считанные секунды после того, как его облили горючей жидкостью и бросили на крышу запал.

В ходе разбирательства правоохранители изучили все возможные контакты и связи потерпевшего, обратив особое внимание на возможные конфликтные ситуации, имевшие место быть в последнее время. В результате под подозрением оказался житель поселка Мишелевка.

«По одной из версий, поджог мог быть совершен из мести. Известно, что ранее подозреваемый обращался к потерпевшему за получением услуг в сфере эзотерики. Он пытался найти родственника, который в прошлом году пропал без вести. Заплатив за услугу 5 тысяч рублей, он услышал от экстрасенса, что разыскиваемого уже нет в живых. Однако позже ряд людей, имеющих подобный дар, убедили, что пропавший жив и здоров», — пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.

Если вина поджигателя будет доказана, то его могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

Между тем, правоохранители, много лет занимающиеся розыском пропавших и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» утверждают что за не встречали в своей практике ни одного экстрасенса, который бы помог найти разыскиваемого.

«Ели бы из 126 тысяч заявлений, мною принятых, экстрасенсы хоть раз помогли, я бы взяла их в штат. Но увы. Хотя родственники к ним обращаются очень часто», — поясняла ранее ИА REGNUM начальник отдела координации деятельности территориальных органов по розыску лиц УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю Инесса Смирнова.

В розыске она работает уже третий десяток лет и поимённо помнит всех пропавших, но пока не найденных людей.

Тратить время на проверку версий экстрасенсов председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев считает непозволительной роскошью:

«Это абсолютная туфта. На масштабных поисках, естественно, люди волнуются, многие пытаются участвовать, многие хотят помогать. Звонят эти известные экстрасенсы и рассказывают, где и кого искать. Но нам неизвестны истории, когда экстрасенс помогал поиску, а истории, когда доверчивые люди пытаются оправдать таких людей, — знаем».