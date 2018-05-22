Хабаровск, 22 мая, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Свинина собственного производства совсем скоро появится в магазинах Хабаровского края. Под Хабаровском ведётся строительство крупнейшего в истории региона свиноводческого комплекса на 70 тыс. голов в год. Стройку проинспектировал губернатор края Вячеслав Шпорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края В Хабаровском крае строится крупнейший свиноводческий комплекс

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Инвестиционный проект группы компаний «Скиф» является одним из крупнейших в сельхозотрасли Хабаровского края. Он реализуется на площадке «Ракитное» в рамках ТОР «Хабаровск». Общая стоимость проекта — 2,2 млрд рублей. После ввода свинокомплекса мощностью 70 тыс. голов в год в эксплуатацию на рынок региона будет поставляться 5,2 тыс. тонн мяса ежегодно.

Первую очередь комплекса «СкифАгро-ДВ» планирует запустить уже в 2018 году. Будут сданы 5 корпусов, в которых разместят 1200 свиней. Животных доставят из Канады.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт обсудил с руководством компании вопросы, которые помогут ускорить ввод объекта в строй.

«Главное, что сегодня нас беспокоит, — будет ли у нас достаточное земель для кормовой базы. Мы получили 6,7 тыс. гектаров в Вяземском и Хабаровском районах, нам нужно еще около 3 тыс. гектаров. Вторая трудность — очистные сооружения. Сливать отходы нельзя, так как они уйдут в местные речки, а затем в Амур. Этот вопрос надо решать. Также надо решить, получится ли у нашей компании возмещать НДС в ускоренном порядке? Сейчас срок рассмотрения документов в налоговой не менее трех месяцев. А нам нужны эти деньги срочно для погашения кредитов. Для резидентов ТОСЭР законом предусмотрены ускоренные процедуры», — перечислил проблемы стройки генеральный директор группы компаний «Скиф» Андрей Жженых.

Вячеслав Шпорт поручил профильным ведомствам оперативно разобраться во всех вопросах. По ситуации с отходами, например, можно либо построить очистные своими силами, либо сливать их по трубе в соседнее село Дружба. Что касается обеспеченности кормами, то здесь губернатор предложил воспользоваться услугами частных домохозяйств. Администрация Хабаровского района уже пообещала провести переговоры с крупными подворьями. В районе имеется и 600 гектаров федеральных земель. Шпорт пообещал направить в федеральный центр обращение с просьбой передать эти земли компании.

Что касается ускоренной процедуры возмещения НДС, то предпринимателям разъяснили, что ускоренная процедура возможна, но для этого бизнесу потребуется поручительство управляющей компании ТОСЭР Хабаровск.

«Этот инвестиционный проект для нашего региона приоритетный. Компания выполняет все работы по графику. В свою очередь мы тоже стараемся оказывать максимальную поддержку. Все обозначенные инвестором вопросы мы оперативно отработаем. В итоге после запуска компания наполнит наш рынок местной свининой. Которой сейчас мало. Также очень важна экологическая составляющая. Как показало совещание, есть пути нормального решения, без ущерба окружающей среде», — сказал Вячеслав Шпорт.

Полностью проект создания свиноводческого комплекса будет реализован в 2019 году. На новом производстве будет создано 165 рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае создано три территории опережающего развития — «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». В рамках ТОРов реализуются транспортно-логистические проекты, налажен выпуск стройматериалов, высокотехнологичной продукции, продуктов питания, сборка дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также развивается туризм.