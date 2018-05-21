Кишинёв, 22 мая, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Кандидат в мэры столицы Молдавии Кишинева от правой оппозиции Андрей Нэстасе считает своего оппонента во втором туре выборов социалиста Иона Чебана согласованным кандидатом президента-социалиста Игоря Додона и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом Нэстасе заявил по итогам первого тура выборов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Мы показали, что это возможно», — сказал оппозиционный кандидат, призвав освободить Кишинев от олигархического режима. Ион Чебан в свою очередь предложил Нэстасе ежедневно проводить дебаты на ключевым проблемам города.

Занявшая третье место Сильвия Раду, поддержанная Демпартией, в тот же день подала в отставку с поста исполняющего обязанности мэра. «Голоса распределились между кандидатами двух политических партий, а значит Кишинев продолжит оставаться в политической и геополитической зоне», — сказала она.

Занявшие четвертое и пятое места кандидаты от Партии национального единства Константин Кодряну (4,5%) и Либеральной партии Валерий Мунтяну (3,6%) уже призвали своих сторонников голосовать за Нэстасе, чтобы «не дать социалистам занять столичную мэрию». По словам Мунтяну, социалист Чебан — кандидат от «олигархического союза Додона и Плахотнюка».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 20 мая выборах мэра столицы Молдавии Кишинева наибольшее число голосов набрали кандидат-социалист Ион Чебан и лидер оппозиционной Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, которые теперь поборются на пост градоначальника во втором туре. Чебан набрал 40,97% голосов, Нэстасе — 32,12%.

Бывшая и.о. мэра Сильвия Раду, поддержанная правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, считавшаяся одним из фаворитов гонки, получила лишь 17,65% голосов. На четвертом месте — кандидат от румыноунионистской Партии национального единства Константин Кодряну с 4,55%, на пятом — либерал Валерий Мунтяну с 3,61%. Остальные кандидаты получили менее 0,3% голосов.