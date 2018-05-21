Москва, 22 мая, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николасу Мадуро по случаю его переизбрания на пост президента Венесуэлы, сообщает пресс-служба Кремля.

Analitica.com Николас Мадуро

Путин пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении государственных задач в интересах народа Венесуэлы. Также президент России выразил готовность к совместной работе и партнерским отношениям между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента.