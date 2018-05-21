Москва, 22 мая, 2018, 00:28 — ИА Регнум. Европейские лидеры не смогут защитить свои интересы перед лицом США, сколь бы радикальными ни были решения Вашингтона по Ирану, НАТО и другим актуальным вопросам. Об этом 21 мая заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

«Европейских лидеров расслабили восемь лет Обамы и начальный период правления Трампа, когда были очень сильны разногласия между конгрессом и президентом. Сейчас Обамы нет, разногласия, на мой взгляд, преодолены, и американцы проводят достаточно последовательную политику», — заявил Гуселетов.

По его мнению, действия Вашингтона, одновременно атакующего Китай, Иран, Евросоюз и Россию, лишь на первый взгляд выглядят поспешными и непродуманными.

«С другой стороны, они подходят к этому очень сильно подготовленными. На Ближнем Востоке им удалось переломить баланс сил, и сегодня Саудовская Аравия не так выступает против Израиля, как раньше. Атака на Иран выглядит для американцев достаточно комфортной. С Китаем договорились, а с Европой они ведут политику «наедем санкциями, а затем отыграем назад, но вы за это будете делать то, что мы хотим», — пояснил он.

«И поэтому, мне кажется, в Европе на самом деле это серьёзная проблема. Я не согласен, что политика Трампа — это консолидация Европы. Наоборот! Кто остаётся на переднем бастионе? Это Юнкер, который говорит, что компаниям они будут помогать, некоторые другие силы, которые интегрируют Европу… А Трамп ведёт себя очень конкретно — он говорит с Меркель, он говорит с Макроном, он говорит с лидерами конкретных государств, пытаясь разделить Европу», — подчеркнул эксперт.

В таких условиях, когда США могут сравнительно успешно удерживать общий баланс сил в своих интересах, России как никогда прежде следует сконцентрировать ресурсы на внутреннем развитии, отметил Гуселетов.

«Китай — ведущий торговый партнёр и в Европе, и в Америке, мы видим, что с ним считаются и договариваются. Мы не можем обойтись без технологий и инвестиций, очень сложная ситуация, и в этом смысле мы от Китая отличаемся. Но в стратегическом смысле мы должны идти в этом направлении: заниматься экономикой», — добавил он.