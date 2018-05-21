Ереван, 22 мая, 2018, 00:13 — ИА Регнум. В правительстве Армении намерены устранить предусмотренные Конституцией барьеры, которые искусственно мешают вовлечению армянской диаспоры в развитие государственных аппаратов Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян

«Мы намерены устранить эти барьеры, чтобы у нас была возможность использовать потенциал диаспоры в развитии государственного управления и в становлении государственных аппаратов», — сказал Пашинян во время обсуждения на тему «Армения завтра: гражданская дипломатия в действии» в Институте армянских исследований в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Премьер-министра Армении, который участвовал в обсуждении посредством телемоста, напомнил, что Конституция Армении запрещает иностранным гражданам или гражданам Армении, которые проживают за рубежом, занимать посты в правительстве.

«По нашей Конституции предусматривается, что, например, министром может быть человек, который на протяжении последних четырех лет был только гражданином Республики Армения и постоянно проживал в Республике Армения последние четыре года», — сказал он, отметив, что данное положение не отражает национальные устремления армянского народа.

«Мы считаем, что данное ограничение создает искусственные барьеры для вовлечения диаспоры», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

Что касается вовлеченности граждан Армении, то, по словам главы армянского правительства, после изменений в стране такой проблемы больше не существует.