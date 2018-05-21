Москва, 21 мая, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Втягивание России в гонку вооружений с США в свете последних провокаций может нанести глубокий вред национальной экономике, и тем самым станет логическим развитием санкционной политики Запада. Об этом 21 мая заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Выход из договора о ракетах средней и малой дальности по своему значению равноценен выходу из договора по ПРО. Это действие с далеко идущими последствиями, это резкое нарушение баланса стратегических сил, и вот именно, может быть», — заявил Васильев.

По его мнению, именно ради этого в настоящее врем США давят на Россию, пытаясь утопить повестку «в шумовом эффекте» наподобие того, как это было сделано в отношении сделки с Ираном.

«Вот и сегодня говорят по тем же сценариям, что договор якобы утратил своё значение… Дальше на подходе — договор СНВ-3. И там уже будутвсе проблемы стратегической стабильности», — указал политолог.

Из этого можно сделать вывод, что Россию пытаются втянуть в гонку вооружений, что должно стать логическим продолжением сакционного давления, отметил Васильев.

«В данном случае — изматывающую гонку вооружений. Надо понимать, что гонка вооружений это гораздо более экономически накладная вещь, чем любые санкции. Как на нас повлияли санкции? Говорят сегодня, что, может быть, они уменьшили российский ВВП на полпроцента или на один процент. А когда есть полноценная гонка вооружений, и тем более если перенести её в космос, то считайте, что это уже многие проценты ВВП — может быть, даже уже двузначные величины в перспективе. Это колоссальное перераспределение экономических ресурсов», — указал эксперт.

17 мая госсекретарь США Майк Помпео получил от президента США Дональда Трампа начать работу над новым пакетом антироссийских санкций за якобы имевшее место нарушение Москвой положений договора РСМД. В свою очередь, Россия отрицает нарушения ДРСМД и отмечает, что именно Вашингтон способствует разрушению этого договора, продолжая производство и модернизируя собственные вооружения.