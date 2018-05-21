Женева, Швейцария, 21 мая, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама заявил журналистам. что обеспечить Конго вакциной от вируса Эбола — «это не проблема». Проблема в том, чтобы выявить все случаи заболевания в африканской стране, 21 мая передает агентство Reuters.

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«Я очень беспокоюсь о деревне Ибоко, где у нас есть четыре новых подозрительных случая. Это очень, очень отдаленный район… Когда у вас нет людей на земле, очень сложно оценить масштабы вспышки. Я беспокоюсь, что есть гораздо больше случаев, чем мы смогли определить», — сообщил представитель ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 мая было объявлено о начале вакцинации от вируса Эбола в Конго. Первые дозы «экспериментальной вакцины» получили жители города Мбандака на северо-западе страны.