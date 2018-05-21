Москва, 21 мая, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Характер коалиционного соглашения двух лидирующих партий Италии говорит о том, что в Евросоюзе всё больше приходят к пониманию необходимости сотрудничества с Россией. Об этом 21 мая заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

William Murphy Разлетающийся Евросоюз

«Вчера состоялись очень важные события: те партии, которые победили на выборах в Италии, «Лига» и «Пять звёзд», образуют коалицию, которая предлагает очень серьёзные вещи: они не просто не будут голосовать по санкциям, они заявляют о том, что Италией будет осуществлён разворот в сторону Путина», — заявил Романович.

По его мнению, несмотря на то, что в Евросоюзе по-прежнему господствует определённый консенсус в отношении России, тем не менее тенденция однозначно показывает, что подобное единодушие держится на всё меньших основаниях.

«Эта позиция итальянцев очень важна вкупе с теми позициями, которые имеются в Австрии, Венгрии, в других странах. Мы не можем ожидать, что этот процесс такой, что со дня на день случится что-то. Тем не менее этот тренд, эта тенденция есть, и это очень важно, что она есть», — подчеркнул политик.

«Главное в этой тенденции — что они понимают, что существование Европы, что безопасность Европы, что сотрудничество на евразийском континенте без России невозможно», — указал Романович.

В Италии 4 марта состоялись парламентские выборы, по итогам которых с незначительным отрывом победила правоцентристская коалиция, в состав которой входит партия «Лига», вслед за ней — популистское движение «Пять звёзд», и уже на третьем месте — левоцентристы.

Позже итальянская партия «Лига» и «Пять звёзд» распространили текст коалиционного соглашения из 29 пунктов, касающихся международных отношений, социально-экономической, миграционной политики и так далее.

Несмотря на то, что договор предусматривает сохранение Вашингтона в качестве главного союзника, в тексте одной из главных задач установлена отмена санкций против России. В документе отмечается, что Россия не представляет угрозы для Италии, в связи с чем её следует рассматривать как «потенциального партнера НАТО и Евросоюза».