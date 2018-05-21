На платных участках трассы М-4 «Дон» с 28 мая повышаются тарифы на проезд
Москва, 21 мая, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Повышенные сезоные тарифы вводятся с 28 мая на платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
Как уточняется, повышенные тарифы будут действовать до 30 сентября 2018 года включительно.
Размер индексации платы за проезд будет зависеть «от протяжённости участка и интенсивности транспортных потоков», поясняют в компании.
Так, на участке с 21-го по 93-го километры дневные тарифы (с 7:00 до полуночи) для легковых автомобилей увеличатся до 150 рублей, на участке с 93-го по 211-й километры — до 200 рублей, на участке с 225-го по 260-й километры — до 70 рублей.
В «Автодоре» отмечают, что сезонные тарифы «помогут равномерно распределить транспортные потоки в летний период».
Изменение коснётся преимущественно личных легковых автомобилей — транспортных средств 1 и 2 тарифных групп.