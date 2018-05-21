Чебоксары, 21 мая, 2018, 22:40 — ИА Регнум. По данным еженедельного мониторинга минтруда Чувашии, на 21 мая численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 4341 человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 0,69%. Примерно такая же численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, — 4430 человек.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Потребность в работниках, заявленная в минтруд Чувашии, составила 17 282 единицы. Информацию о наличии вакансий представили 1851 работодатель. Коэффициент напряжённости рынка труда (численность безработных граждан в расчёте на одну заявленную вакансию) составил 0,25 единицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным выборочных обследований Чувашстата, в 2017 году численность рабочей силы в республике в возрасте 15 лет и старше составляла 627,2 тыс. человек. Из них в экономике заняты 595,3 тыс. человек, безработных 31,9 тыс. Уровень участия в рабочей силе — 61,6%, уровень занятости — 58,5%, уровень безработицы — 5,1%.