Калининград, 21 мая, 2018, 22:35 — ИА Регнум. В Калининградской области экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота выполнили плановые бомбовые удары. Как сообщили сегодня, 21 мая, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, маневры прошли на полигоне Добровольский, расположенном на приграничной с Литвой территории.

Mil.ru Су-24

«Выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике», — отметили в штабе.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения наземных целей в светлое и темное время суток. Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням.

В качестве мишеней выступали авиационные бомбы ФАТАБ и П-50Т, которые имитировали командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В полетах было задействовано шесть экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24.