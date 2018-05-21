Париж, 21 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Правительство Франции готово разобраться с долгами железнодорожного оператора SNCF — ожидается, что выкуп части долга государственной компании в размере €35 млрд ($41,20 млрд) начнется в 2020 году, 21 мая передает агентство Reuters.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

По информации французского бизнес-издания Les Echos, премьер-министр Франции Эдуард Филипп намерен объявить о плане выкупа долга компании и мерах по ее реформированию на встрече с профсоюзами железнодорожников в пятницу, 25 мая.

Напомним, во Франции продолжается общенациональная забастовка железнодорожников — члены профсоюзов не выходят на работу каждые два дня из пяти. Железнодорожники, недовольные планами по «улучшению конкурентоспособности» за счет увольнений и сокращений пособий, намерены бастовать до 28 июня.