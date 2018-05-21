Донецк, 21 мая, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Вероломное нападение украинских силовиков на позиции войск Донецкой Народной Республики в районе Горловки закончилось провалом. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил журналистам представитель командования ДНР Эдуард Басурин.

ИА Красная Весна Басурин. ДНР

Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки. По словам Басурина, в ходе боестолкновения украинская сторона потеряла около 10 человек убитыми, один танк и БМП.

Басурин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии фронта.

«Мы готовы к любому варианту развития. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — сказал Басурин.

Напомним, ранее сегодня украинские силовики сообщили, что в ходе боев под Горловкой смогли захватить в плен троих бойцов ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувших выходных украинские силовики произвели массированный обстрел Горловки с применением снарядов, начинённых шрапнелью.