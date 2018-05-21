ДНР: Под Горловкой ВСУ потеряли 10 боевиков, танк и БМП
Донецк, 21 мая, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Вероломное нападение украинских силовиков на позиции войск Донецкой Народной Республики в районе Горловки закончилось провалом. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил журналистам представитель командования ДНР Эдуард Басурин.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки. По словам Басурина, в ходе боестолкновения украинская сторона потеряла около 10 человек убитыми, один танк и БМП.
Басурин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии фронта.
«Мы готовы к любому варианту развития. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — сказал Басурин.
Напомним, ранее сегодня украинские силовики сообщили, что в ходе боев под Горловкой смогли захватить в плен троих бойцов ДНР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувших выходных украинские силовики произвели массированный обстрел Горловки с применением снарядов, начинённых шрапнелью.